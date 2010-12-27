На Херсонской нарисовали глаз "большого брата"

Рисунок художник посвятил изобилию камер в городе на Неве.

В Петербурге искусство вновь бросает вызов городской политике. В Центре Северной Столицы появилось новое граффити, изображающее глаз. Автором арта выступил местный художник Леша Бурстон.

Рисунок под названием "Наблюдатель 1" появилось на одном из домов по Херсонской улице. Художник изобразил на холсте большой глаз, который пристально наблюдает за жизнью петербуржцев. Работу он разместил в оконном проеме здания. Чтобы от рисунка быстро не избавились арт спрятали за стеклом.

В социальных сетях автор объяснил, что свой рисунок он посвятил изобилию камер, количество которых непрерывно растет. По данным Городского мониторингового центра до конца 2018 года должно вырасти до 30 тысяч. Более 150 из них будут иметь систему распознавания лиц, написал Леша Бурстон.

Ранее на Некрасовском саду появилось граффити с изображением Егора Летова появилось. Рисунок нарисовали к 11-летию со дня смерти музыканта.

Фото: группа BURSTONE ART