В Петербурге появился новый арт в защиту природы

Художник призывает людей сохранять природу, пока не стало слишком поздно.

Известный уличный художник Александр Blot в сотрудничестве с экологической организацией "Greenpeace" создал на стене одного из петербургских домов стрит-арт, посвященный тому, как люди сжигают природу и самих себя в нефтяных лужах. Иллюстрацию своего творчества художник выложил в социальной сети Instagram 31 июля.

Про само граффити, которое носит название "Черное золото", Александр рассказал:

"По сюжету персонаж держит аиста (символ, который приносит нам детей - наше будущее) и не отпускает его. Оба они измазаны нефтью, которая горит, распространяя пепел. Они понимают необратимость этой ситуации. Но осознавать нужно было раньше. Осознавать нужно сейчас, пока мы все не стали героями с необратимым сюжетом".

Фото: instagram.com/sashablot