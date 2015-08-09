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В Петербурге появились скверы генерала Брусилова и оперной певицы Елены Образцовой
Вчера, 8:32
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lesjasap
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В Петербурге появились скверы генерала Брусилова и оперной певицы Елены Образцовой

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Чиновники официально дали названия безымянным скверам Петербурга.

Шесть безымянных озелененных территорий Петербурга получили наименование в честь великих людей. Постановление об этом подписал Александр Говорунов, временно исполняющий обязанности губернатора. 
 
Сквер на пересечении улиц Шпалерная и Таврическая получил имя Алексея Брусилова. Генералу также установлен памятник в данном районе города. Участок между улицами Декабристов и Писарева “Отдает честь” оперной певице Елене Образцовой. В Шушарах сквер по Первомайской улице около дома номер один будет называться именем украинского художника Николая Ивасюка. Лесопарковая зона между около проспекта Авиаконструкторов и Нижне-Каменской улицей “отдана” авиаконструктору Сергею Изотову. Скверы на Дунайском проспекте и Среднеохтинском назвали Федоровским и Георгиевским соответственно. 
 
Данные решения по переименованию некоторых зон Петербурга Смольный принимал с учетом мнения специалистов из Топонимической комиссии города. В настоящее время ожидается решение о присвоении саду у Мариинского театра по улице Печатников имени балетмейстера Мариуса Петипа. Официально постановление еще не принято. 
Теги: генерал брусилов , елена образцова , сергей изотов , скверы
Категории: Новости СПб

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