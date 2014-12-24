В Петербурге появилась создал комиссия для мигрантов по спорам о знании русского языка

Дети иностранных граждан смогут оспаривать результаты школьных языковых тестов.

В Северной столице создан специальный орган для рассмотрения жалоб на результаты языкового тестирования иностранных учащихся. Такая информация появилась на официальном портале администрации Санкт-Петербурга.

Комитет по образованию Санкт-Петербурга учредил апелляционную комиссию для рассмотрения жалоб иностранных граждан на результаты тестирования их детей по русскому языку. Комиссию возглавил первый заместитель председателя комитета Павел Розов. Заявления принимаются в письменной форме: жалобы на нарушения процедуры - в день тестирования, на несогласие с оценкой - в течение 10 рабочих дней после получения результатов.

Решение комиссии принимается в течение четырех рабочих дней и сообщается заявителю не позднее трех дней после заседания. Новый порядок тестирования для детей без российского гражданства (кроме граждан Беларуси) был утвержден в апреле 2025 года. Тестирование обязательно для поступления в 1-11 классы при отсутствии документов о предыдущем обучении на русском языке.

Ранее сообщалось, что петербургские учителя поучаствуют в V Всероссийском форуме классных руководителей

Фото: Piter.TV