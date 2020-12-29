Петербург потратил 113 млрд рублей на борьбу с пандемией коронавируса в 2020 году

35,2 млрд рублей из этой суммы выделили из городского бюджета.

В 2020 году власти Петербурга потратили на борьбу с пандемией коронавируса порядка 113 млрд рублей. Как заявил глава комитета финансов Алексей Корабельников на заседании правительства, 35,2 млрд рублей из упомянутой суммы выделили из городского бюджета.

Еще 23,4 млрд рублей поступили из федерального бюджета. Оценка всей суммы потраченного на пандемию бюджета, по словам Корабельникова, может быть еще больше, поскольку сейчас прозвучала минимальная оценка, не учитывающая некоторые факторы. Около 95,5 млн рублей власти направили на создание новых мощностей, в том числе – дополнительные места для лечения больных ковидом, оснащение коечного фонда, а также на средства индивидуальной защиты для медработников и медикаменты.

В рамках корректировок бюджета будущей весной и осенью, заявил чиновник, в бюджете оставят только первоочередные расходы. Отмечается, что пандемия заставила власти отказаться от расходов в транспортной системе и сфере ЖКХ.

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Фото: Piter.TV