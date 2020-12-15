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В Петербурге хотят завод по переработке пластика
Сегодня, 13:28
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В Петербурге хотят завод по переработке пластика

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Соглашение с городом могут подписать на Петербургском международном экономическом форуме, который пройдет в июне 2021 года.

Конструкторское бюро высотных и подземных сооружений намерено построить завод по переработке пластика. Его продукция будет поставляться предприятиям нефтехимического сектора. Об этом узнал "Коммерсант".

Завод хотят построить на площадке "Новоорловская" особой экономической зоны "Санкт-Петербург". Выбросы предприятия будут практически нулевыми. На данный момент организация занимается разработкой проектной документации. Инвестиции в проект оцениваются в несколько миллиардов рублей. Завершить строительство первой очереди планируют в четвертом квартале 2022-го года. 

Особая экономическая зона "Санкт-Петербург" ― это инновационная площадка для реализации крупных бизнес-проектов по разработке и производству высокотехнологической продукции, предлагающая льготы, преференции и поддержку государства. 

Фото: pixabay.com

Теги: завод, переработка пластика
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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