В Петербурге хотят завод по переработке пластика

Соглашение с городом могут подписать на Петербургском международном экономическом форуме, который пройдет в июне 2021 года.

Конструкторское бюро высотных и подземных сооружений намерено построить завод по переработке пластика. Его продукция будет поставляться предприятиям нефтехимического сектора. Об этом узнал "Коммерсант".

Завод хотят построить на площадке "Новоорловская" особой экономической зоны "Санкт-Петербург". Выбросы предприятия будут практически нулевыми. На данный момент организация занимается разработкой проектной документации. Инвестиции в проект оцениваются в несколько миллиардов рублей. Завершить строительство первой очереди планируют в четвертом квартале 2022-го года.

Особая экономическая зона "Санкт-Петербург" ― это инновационная площадка для реализации крупных бизнес-проектов по разработке и производству высокотехнологической продукции, предлагающая льготы, преференции и поддержку государства.

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