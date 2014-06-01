В Петербурге построят три новые улицы

Названия улицам присвоят позже.

В Выборгском, Приморском и Петродворцовом районах Петербурга построят три новые улицы. Об этом в пятницу, 11 ноября, рассказали в пресс-службе Смольного.

Четырехполосную магистральную улицу длиной 991 метр построят на территории Выборгского и Приморского районов. Она свяжет дорогу в Каменку с Михайловской дорогой. Еще одна улица появится в Выборгском районе, ее длина составит 745 метров. Известно, что на разных участка она будет то четырехполосной, то двухполосной. В Петродворцовом районе новая улица протяженностью 442 метра должна появиться на участке к западу от проспекта Буденного.

Названия улицам присвоят позже. В проекте заложено обустройство новых улиц тротуарами, велодорожкам и остановками общественного транспорта.

Фото: Piter.tv

