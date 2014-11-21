В Петербурге появится общественно-деловой квартал на намыве Васильевского острова

В составе квартала построят апарт-отель и коливинг, два офисных здания, медицинский центр, культурный центр и маркет как общественное пространство.

В четверг, 14 октября, в пресс-службе GloraX сообщили, что на намыве Васильевского острова на территории 15 гектаров возведут общественно-деловой квартал.

Отмечается, что в закрытом международном конкурсе на архитектурно-градостроительную концепцию многофункционального квартала на намывных территориях Васильевского острова победило бюро Adjaye Associates. Авторы концепции решили обратиться к аутентичной планировке города: застройку осуществят в формате отдельно стоящих зданий с городской средой на уровне первых этажей.

В квартале появится апарт-отель и коливинг, два офисных здания, медицинский центр, культурный центр и маркет как общественное пространство.

Ранее мы писали, что строительство водовода-дублера вдоль Левашовского шоссе должны завершить летом 2022 года.

Фото: glorax.com