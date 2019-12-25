Строительство водовода-дублера вдоль Левашовского шоссе должны завершить летом 2022 года

На участке напротив въезда в садоводство "Ветеран" ограничили автомобильное движение до 14 ноября.

"Водоканал" Петербурга выполнил 88% работ по строительству дублирующей нитки водовода в Курортном районе вдоль Левашовского шоссе. Завершить все работы планируют к следующему лету.

Отмечается, что компания проводить реконструкцию сооружения, которое возвели в 1976 году. Срок службы водовода-дублера составит до 50-100 лет. Специалисты уточнили, что трубы из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом устойчивы к коррозии и низким температурам.

В Смольном рассказали, что по новым трубам питьевая вода также будет поступать на Горскую повысительную насосную станцию, а после – жителям части Курортного района, на социальные объекты и промышленные предприятия.

Ранее мы писали, что "Водоканалу" Петербурга исполнилось 163 года.

Фото: Смольный