В Петербурге построят еще один Дворец бракосочетания

Объект построят на Малоохтинском проспекте в Красногвардейском районе.

Госстройнадзор Северной столицы разрешил строительство Дворца бракосочетания в Красногвардейском районе, сообщает издание "Коммерсант".

Объект построят на Малоохтинском проспекте. В 2009 году на этой территории ООО "Фортуна Девелопмент" планировало возвести торгово - досуговый центр. Госстройнадзор выдал разрешение на строительство, однако проект не реализовали.

С предложением построить Дворец бракосочетания выступило ООО "ИнвестГрупп". Именно на имена владельцев фирмы было выдано разрешение от 18 июля. Компания намерена возвести на участке многофункциональный центр "Невский Дворец бракосочетаний" и трансформаторную подстанцию.

Отметим, что против реализации проекта выступили градозащитники, заявившие, что планируемый объем строительства не соответствует размерам участка.

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