Судна такого класса предназначены для перевозки 245 пассажиров.

В пятницу, 17 апреля, стало известно о том, что в Петербурге построят два пассажирских судна. Об этом сообщили в пресс-службе Средне-Невского судостроительного завода.

Известно, что соответствующие судна предназначены для перевозки 245 пассажиров. Стоимость двух теплоходов составит 5,27 миллиарда рублей. Планируется, что на борту разместят ресторан, бар, фитнес-комплекс с двумя саунами, деловой офис и камеры хранения.

Теплоходы передадут заказчику в 2023 и 2024 году.

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