Николай Линченко осмотрел два строящихся крытых катка

Они появятся в Калининском и Василеостровском районах.

В двух районах Петербурга появятся два крытых катка. Ход строительства объектов проверил вице-губернатор Николай Линченко совместно с председателем Комитета по строительству Игорем Креславским, сообщил портал "Строительный Петербург". Также в инспекции участвовал управляющий СПб ГКУ "Фонд капитального строительства и реконструкции" Арзу Фаталиев.

Каток на улице Фаворского, участок 1, на данный момент готов на 7%. Там будет искусственный лед. Подрядчиком выступает ООО "Норд-Строй". Сейчас специалисты строят монолитный фундамент, занимаются гидроизоляцией фундамента, армированием каркаса и монтажом опалубки. Объект должен быть готов в 2022 году.

Еще один каток будет построен на Васильевском острове — на Среднем пр. В.О., д. 87, корп. 2, лит. А. Подрядчиком выступает также "Норд-Строй". Строительство находится на этапе откопки котлована, устройстве песчаной отсыпки котлована и столбчатых фундаментов.

Линченко сказал о том, что графики выполнения работ должны быть соблюдены.

Фото: администрация Калининского района, администрация Петербурга