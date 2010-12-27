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В Генеральном плане Петербурга заложено строительство кольцевой железной дороги
Сегодня, 10:52
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Asyaromanenkova
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В Генеральном плане Петербурга заложено строительство кольцевой железной дороги

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Игорь Албин рассказал, что в рамках нового Генерального плана Северной столицы заложено возможное развитие Центрально-кольцевой железной дороги.

В Петербурге могут построить кольцевую железную дорогу. Возможное развитие этого проекта, по аналогии с Москвой, заложено в новом Генеральном плане. Об этом вице-губернатор Игорь Албин рассказал на полях Форума стратегического планирования "Невским новостям".

Чиновник отметил, что в приоритете у правительства Северной столицы строительство новых станций и реализация проекта по кольцевой линии. Кроме того, к реализации в рамках нового Генерального плана готовят создание Восточного скоростного диаметра с созданием шестидесяти транспортных пересадочных узлов.

Теги: генеральный план города , игорь албин , кольцевая железная дорога , новости питера , новости спб
Категории: Новости СПб

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