В Генеральном плане Петербурга заложено строительство кольцевой железной дороги

Игорь Албин рассказал, что в рамках нового Генерального плана Северной столицы заложено возможное развитие Центрально-кольцевой железной дороги.

В Петербурге могут построить кольцевую железную дорогу. Возможное развитие этого проекта, по аналогии с Москвой, заложено в новом Генеральном плане. Об этом вице-губернатор Игорь Албин рассказал на полях Форума стратегического планирования "Невским новостям".

Чиновник отметил, что в приоритете у правительства Северной столицы строительство новых станций и реализация проекта по кольцевой линии. Кроме того, к реализации в рамках нового Генерального плана готовят создание Восточного скоростного диаметра с созданием шестидесяти транспортных пересадочных узлов.