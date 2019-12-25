В Петербурге построили коллектор для южной части намыва на Васильевском острове

Работы велись на протяжении 5 лет.

"Водоканал" завершил строительство участка первой очереди канализационного коллектора для водоотведения с южной части намывной территории Васильевского острова. Строительство началось 5 лет назад, сообщила пресс-служба предприятия.

Коллектор обеспечит водоотведение в объеме 39 тыс. кубометров сточных вод в сутки. Для того, чтобы подключить жилые кварталы, прежде всего был проложен тоннель диаметров 2-2,5 метров и протяженностью 1,9 км. Кроме того, специалисты построили 7 шахт глубиной от 9,2 до 20,8 метров. В конце была сооружена подземная камера для перспективного подключения сетей с намывных территорий острова.

Во время работ применялись современные технологии в области тоннельного строительства. Они позволяют работать с грунтами различной сложности.

Трасса коллектора проходит от перекрестка Наличной улицы и Наличного переулка, затем идет мимо Василеостровской насосной станции, под улицей Нахимова, Прибалтийской площадью и Морской набережной.

Строить второй участок коллектора будут в северной части намыва, если территории будут и дальше развиваться.

Ранее Piter.TV писал о том, что начало строительства канализационного коллектора на Петровском острове откладывается на следующий год.

Фото: Водоканал