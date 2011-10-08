Петербургского одиннадцатиклассника задержали после заявления о стрельбе в школе

Школьник позвонил в службу доверия и обсудил с психологом план массового расстрела. Психолог обратилась в полицию.

Совершеннолетний житель Приморского района решил обратиться к специалисту телефона доверия, чтобы обсудить с психологом идею массового расстрела.

Работники психиатрической больницы на Петроградской стороне выслушали одиннадцатиклассника и его планы в эту субботу, 26 февраля, сообщила "Фонтанка". Молодой человек признался, что хочет расстрелять учителей, одноклассников, тех, кто живет с ним, а затем скинул звонок.

Специалисты службы доверия уверены, что шутинг выходит за рамки конфиденциальности клиентов, поэтому психолог связалась с полицейскими. Далее сотрудники правоохранительных органов вычислили, что звонок поступил с номера, зарегистрированного на 39-летнюю петербурженку. Менее, чем через час сотрудники полиции уже были на пороге квартиры, с которой звонили в службу доверия.

В отдел доставили 18-летнего школьника, имеющего гражданство Италии и России. Молодой человек ранее не привлекался, не стоит на учете в службах, ничего опасного в собственной комнате не хранит. Полицейские провели с задержанным профилактическую беседу и отпустили домой под обязательство о явке. Угроза возбуждения уголовного дела все ещё присутствует.

Фото: Piter.tv