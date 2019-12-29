Предположительно, погибшим является бездомный.

В четверг, 27 февраля, стало известно о том, что в Петербурге после пожара в бывшей общественной бане нашли мужской скелет. Об этом сообщает 78.ru.

Инцидент произошел на Турбинной улице, 15/8 в Кировском районе Петербурга. Пожарные обнаружили скелет на первом этаже постройки. По словам специалистов, скелет принадлежит мужчине, он сильно поврежден, так как находился близко к очагу возгорания.

Предположительно, погибшим является бездомный. Личность устанавливается.

Ранее мы сообщали о том, что петербуржец пригрозил сжечь участкового живьем.

Фото:pixabay