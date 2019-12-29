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В Петербурге после пожара в бывшей общественной бане нашли мужской скелет
Сегодня, 12:52
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IRINA_CHALKINA

В Петербурге после пожара в бывшей общественной бане нашли мужской скелет

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Предположительно, погибшим является бездомный.

В четверг, 27 февраля, стало известно о том, что в Петербурге после пожара в бывшей общественной бане нашли мужской скелет. Об этом сообщает 78.ru.

Инцидент произошел на Турбинной улице, 15/8 в Кировском районе Петербурга. Пожарные обнаружили скелет на первом этаже постройки. По словам специалистов, скелет принадлежит мужчине, он сильно поврежден, так как находился близко к очагу возгорания.

Предположительно, погибшим является бездомный. Личность устанавливается. 

Ранее мы сообщали о том, что петербуржец пригрозил сжечь участкового живьем.

Фото:pixabay

Теги: новости спб, общество, происшествия
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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