В четверг, 27 февраля, стало известно о том, что в Петербурге после пожара в бывшей общественной бане нашли мужской скелет. Об этом сообщает 78.ru.
Инцидент произошел на Турбинной улице, 15/8 в Кировском районе Петербурга. Пожарные обнаружили скелет на первом этаже постройки. По словам специалистов, скелет принадлежит мужчине, он сильно поврежден, так как находился близко к очагу возгорания.
Предположительно, погибшим является бездомный. Личность устанавливается.
Ранее мы сообщали о том, что петербуржец пригрозил сжечь участкового живьем.
Фото:pixabay
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