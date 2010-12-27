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В Петербурге после пожара умерли два ребенка
Сегодня, 11:43
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mari_dolbish
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В Петербурге после пожара умерли два ребенка

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Трагедия случилась вечером 26 августа на Малой Разночинной улице.

В Петроградском районе в результате пожара погибли двое детей. Трагический инцидент произошел вечером 26 августа.

В одном из домов на Малой Разночинной улице загорелась квартира. На место происшествия прибыли пожарные, которые после тушения огня обнаружили в помещении тело трехлетнего мальчика.

Сестру погибшего ребенка забрала скорая помощь, но 12-летняя девочка, у которой диагностировали отравление угарным газом, скончалась по дороге в больницу, сообщает "Фонтанка".

По словам местных жителей, дом находится в аварийном состоянии. Они заявили, что пожар мог произойти из-за неисправной проводки. 

Фото: avto-dny.ru

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Категории: Лента новостей Новости СПб Происшествия

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