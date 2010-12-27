В Петербурге после пожара умерли два ребенка

Трагедия случилась вечером 26 августа на Малой Разночинной улице.

В Петроградском районе в результате пожара погибли двое детей. Трагический инцидент произошел вечером 26 августа.

В одном из домов на Малой Разночинной улице загорелась квартира. На место происшествия прибыли пожарные, которые после тушения огня обнаружили в помещении тело трехлетнего мальчика.

Сестру погибшего ребенка забрала скорая помощь, но 12-летняя девочка, у которой диагностировали отравление угарным газом, скончалась по дороге в больницу, сообщает "Фонтанка".

По словам местных жителей, дом находится в аварийном состоянии. Они заявили, что пожар мог произойти из-за неисправной проводки.

Фото: avto-dny.ru