В Петербурге после пожара умерли два ребенка

В Петроградском районе в результате пожара погибли двое детей. Трагический инцидент произошел вечером 26 августа.
В одном из домов на Малой Разночинной улице загорелась квартира. На место происшествия прибыли пожарные, которые после тушения огня обнаружили в помещении тело трехлетнего мальчика.
Сестру погибшего ребенка забрала скорая помощь, но 12-летняя девочка, у которой диагностировали отравление угарным газом, скончалась по дороге в больницу, сообщает "Фонтанка".
По словам местных жителей, дом находится в аварийном состоянии. Они заявили, что пожар мог произойти из-за неисправной проводки.
Фото: avto-dny.ru