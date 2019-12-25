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В Петербурге после карантина возобновили работу 65 спортивных школ
Сегодня, 8:08
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IRINA_CHALKINA

В Петербурге после карантина возобновили работу 65 спортивных школ

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Те спортивные организации, которые хотят также вернуться к работе, должны получить уникальный QR-код.

В среду, 22 июля, стало известно о том, что в Петербурге после карантина возобновили работу 65 спортивных школ. Об этом сообщили в комитете по физкультуре и спорту.

Известно, что спортивные школы возобновили свою работу в Северной столице с 13 июля. Среди них училища олимпийского резерва № 1 и № 2, Центр художественной гимнастики "Жемчужина", а также СШОР "Школа высшего спортивного мастерства по водным видам спорта им. Ю. С. Тюкалова".

В ведомстве отметили, что остальным спортивным школам, которые ещё не открылись, необходимо получить уникальный QR-код.

Ранее мы сообщали о том, что циклон принес в Петербург дожди и похолодание.

Фото:pixabay

Теги: спортивные школы, спортивные школы спб
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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