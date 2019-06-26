В Петербурге после дебоша задержали гитариста Animal ДжаZ

Полицию к дому на улице Академика Павлова вызвал местная жительница.

В среду, 3 августа, стало известно, что гитариста рок-группы Animal ДжаZ задержали полицейские за пренебрежение общественными устоями на Петроградской стороне в Петербурге. Об этом сообщила "Фонтанка".

Полицию к дому №16 по улице Академика Павлова вызвала петербурженка и рассказала, что некий мужчина ведет себя неприлично в 8 часов утра. Прибывшие полицейские задержали дебошира в состоянии алкогольного опьянения.

Отмечается, что никто не пострадал, однако задержанный прошел медицинское освидетельствование, его отпустят под обязательство о явке.

На сайте группы сказано, что 6 августа Animal ДжаZ выступает в Ереване. "Фонтанка" заявил, что клавишник Александр Заранкин ответил, что ему неизвестно, как проводил утро коллега по коллективу, о задержании он также ничего не знает.

Фото: Piter.tv