В Петербурге посадили техника ЖКС после обрушения балкона с человеком

Металлическое ограждение рухнуло в августе прошлого года. В это время на нем стоял человек, который пролетел почти 10 метров вниз.

В Петербурге суд вынес приговор Валентине Копанской, работавшей техником ООО "Жилкомсервис №1 Петроградского района". Напомним, она стала фигурантом уголовного дела после того, как на Кронверкском проспекте в одной из квартир рухнуло металлическое ограждение балкона.

Валентина Копанская работала техником ЖКС с июня 2014 года по август 2017 года. Она отвечала за сохранность и ремонт общего имущества в доме на Кронверкском проспекте и должна была регулярно осматривать жилищный фонд.

В суде выяснилось, что она знала о поврежденной плите балкона между этажами дома. Но, несмотря на это, она не составляла заявки на ремонт. Фигурантка дела предоставляла в производственно-технический отдел ложную информацию о состоянии балкона.

Металлическое ограждение балкона рухнуло в августе прошлого года. В это время на нем стоял человек, который пролетел почти 10 метров вниз. Здоровью пострадавшего был причинен тяжкий вред.

Ранее сообщалось, что в Петербурге на Севастьянова рухнул балкон.

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