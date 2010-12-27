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Зрителям ЧМ-2018 будут оказывать помощь врачи на сегвеях
Сегодня, 13:09
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TretyakovaS
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Зрителям ЧМ-2018 будут оказывать помощь врачи на сегвеях

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Во время проведения Чемпионата мира по футболу медики будут оказывать помощь болельщикам. А перед самим стадионом будут дежурить врачи на сегвеях.

Во время проведения ЧМ по футболу помощь болельщикам будут оказывать медики, а перед стадионом будут дежурить врачи на сегвеях. Об этом пишет "Мойка 78".

Подобный метод уже тестировали во время Кубка конфедераций. Как сообщает ТАСС со ссылкой на Комитет по здравоохранению, в этом году на объектах проведения ЧМ будут дежурить врачи Городской станции скорой медицинской помощи. 

Также болельщиков будет обслуживать Городская Покровская больница,а для сотрудников ФИФА и игроков задействуют Городскую клиническую больницу №31. 

Издание отмечает, что медучреждения соответствуют требованиям ФИФА: бъекты должны находиться не дальше, чем в 17 км от стадиона, а доставка пациента в больницу должна занимать не больше 19 минут. 

Теги: новости петербурга , новости спб , новости спорта , чм 2018
Категории: Новости СПб

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