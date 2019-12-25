В Петербурге помогли годовалой девочке, отморозившей руки после жесткой посадки Boeing в Усинске

В результате удара о взлетно-посадочную полосу сломалось шасси.

Ведущий профильный специалист детского Городского многопрофильного клинического центра высоких медицинских технологий имени К. А. Раухфуса оказал помощь годовалой девочке, которая пострадала после жесткой посадки Boeing в Усинске.

По словам отца ребенка, 9 февраля их самолет, выполнявший полет по маршруту "Москва-Усинск" совершил аварийную посадку. В результате удара о взлетно-посадочную полосу у Boeing сломалось шасси. На борту находились 94 пассажира и 6 членов экипажа. Всех эвакуировали.

Мужчина с женой и годовалой дочкой вышел из самолета у места посадки. В тот день температура воздуха в Усинске была около -25 градусов. Все теплые вещи остались в самолете, при этом людям пришлось добираться до аэропорта пешком. В результате девочка получила обморожение обеих кистей рук 2 степени.

Накануне семья прибыла в Петербург. Малышку осмотрели и дали рекомендации по дальнейшему лечению.

Как сообщили в пресс-службе Северо-Западного СУ на транспорте СК России, в настоящий момент сыктывкарский следственный отдел на транспорте расследует уголовное дело по факту аварийной посадки самолета.

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