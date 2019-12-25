В Петербурге поликлиника № 42 начала приём пациентов с COVID-19

Медучреждение в пять этажей перепрофилировали под инфекционный стационар.

Стало известно, что 5 июня поликлиника № 42 начала приём пациентов с коронавируом. Об этом сообщил телеканал "Санкт-Петербург". Учреждение в пять этажей перепрофилировали под инфекционный стационар.

В нём установили 220 коек, к каждой из которых подключен кислород, необходимый для работы аппаратов ИВЛ. Также в каждом боксе есть душевые кабины и санузлы.

Реанимационное отделение рассчитано на 20 пациентов: его оборудовали в помещении, где раньше находился бассейн.

Так как поликлиника прикреплена к Городской больнице № 20, то заниматься лечением пациентов с COVID-19 будут её специалисты. В поликлинике будут принимать больных со средней и тяжелой формой коронавируса.

Ранее мы сообщили, что в поликлинике Центрального района попросили воздержаться от посещения медучреждения.

Фото: Pixabay