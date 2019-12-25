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В поликлинике Центрального района попросили воздержаться от посещения медучреждения
Сегодня, 13:18
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nadezhda_sib

В поликлинике Центрального района попросили воздержаться от посещения медучреждения

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Это может представлять опасность для пациентов.

Поликлиника Центрального района попросила воздержаться жителей от посещения поликлиники. Дело в том, что по состоянию на 2 июня, 36 медработников заболели коронавирусом. Информация об этом появилась в сообществе "Пять Углов: Мы Живем В Центре Петербурга" в Facebook.

Речь идет о СПб ГБУЗ поликлиника №37, которая расположена на улице Правды, 36. 

Посетителей предупредили, что медики работают с пациентами, которые заболели COVID-19.

Ране Piter.TV сообщил, что больница Святого Георгия ищет переболевших коронавирусом доноров плазмы. 

Фото: Александр Петренко / Пять Углов: Мы Живем В Центре Петербурга

Теги: коронавирус, медицина, поликлиника
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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