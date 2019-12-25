В поликлинике Центрального района попросили воздержаться от посещения медучреждения

Это может представлять опасность для пациентов.

Поликлиника Центрального района попросила воздержаться жителей от посещения поликлиники. Дело в том, что по состоянию на 2 июня, 36 медработников заболели коронавирусом. Информация об этом появилась в сообществе "Пять Углов: Мы Живем В Центре Петербурга" в Facebook.

Речь идет о СПб ГБУЗ поликлиника №37, которая расположена на улице Правды, 36.

Посетителей предупредили, что медики работают с пациентами, которые заболели COVID-19.

Ране Piter.TV сообщил, что больница Святого Георгия ищет переболевших коронавирусом доноров плазмы.

Фото: Александр Петренко / Пять Углов: Мы Живем В Центре Петербурга