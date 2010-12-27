В Петербурге задержали двоих подозреваемых в мошенничестве с субсидиями

Предположительно, они обманным путем получили из госбюджета 20 млн рублей.

Полиция Петербурга задержала двоих руководителей компании, которые обманом получили из госбюджета на развитие промышленности 20 млн рублей. Об этом 17 июля сообщили "АБН".

Сотрудники фирмы получали компенсации за завершенные научные работы и заключали фиктивные контракты с другими компаниями. В итоге, стоимость работ в 20 раз превысила реальную, а бюджетные средства направились в неизвестном направлении.

Правоохранители возбудили уголовное дело и провели обыски в Москве и Петербурге. На данный момент есть информация о доказательных документах.

Ранее Piter.TV сообщал о том, что две петербурженки пытались украсть косметику на 15 тысяч рублей.

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