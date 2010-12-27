В Петербурге полиция задержала двух мужчин, которые находились в международном розыске

Транспортная полиция проводит операцию "Розыск-Магистраль".

В Санкт-Петербурге полицейские тщательнее проверяют проходящих мимо людей в рамках операции "Розыск-Магистраль", сообщает пресс-служба УТ МВД России по СЗФО.

Так, сотрудники транспортной полиции задержали на Витебском вокзале уроженца Республики Беларуси, который находился в международном розыске и числился, как без вести пропавший с октября 2017 года.

На перроне железнодорожного вокзала на станции Рыбинск сотрудники патрульно-постовой службы полиции линейного отдела МВД на транспорте выявили 34-летнео жителя Ярославской области. После проверки оказалось, что мужчина находится в федеральном розыске за мошенничество. Задержанный скрывался с сентября 2017 года.

Гражданина передали инициатору розыска – Рыбинскому МУ МВД России.