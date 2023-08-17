В Петербурге полиция разыскивает  устроивших скандал с дракой в рейсовом  автобусе

Один из пассажиров хотел проехать "зайцем". Водитель потребовал, чтобы безбилетник оплатил проезд, после чего началась драка.

В Приморском районе правоохранители разыскивают людей, устроивших скандал с дракой в рейсовом автобусе № 172. Инцидент произошел 9 июня в 19:06. Потасовка случилась на перекрестке Гаккелевской улицы и Богатырского проспекта. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

На место случившегося прибыли правоохранители. В драке участвовало три человека. По словам очевидцев, они были пьяны. Уточняется, что один из пассажиров хотел проехать "зайцем". Водитель потребовал, чтобы безбилетник оплатил проезд, после чего хулиган ударил автомобилиста бутылкой по голове и разбил стекло автобуса. Затем мужчина вместе с друзьями покинул салон.

Известно, что 38-летний пострадавший за медпомощью не обращался. Правоохранители задержали дебоширов. На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы писали, что на Морской улице во время пожара погиб мужчина.

Фото: Piter.tv