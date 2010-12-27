Прокуратура Петербурга объединила 18 эпизодов о хранении наркотиков в одно производство

В Петербурге арестовали преступную группировку, занимавшуюся сбытом наркотиков в нескольких районах города.

Сотрудники управления по борьбе с оборотом наркотиков провели в Петербурге по одному делу 15 обысков. По каждому адресу оперативники изъяли по 10 килограммов запрещенных веществ. В одной квартире полиция обнаружила пистолет. Отметим, что следственные мероприятия по данному расследованию начались еще в июле 2017 года. Днем 6 декабря все случаи объединили в одно общее дело. Теперь нарушителей обвиняют не в отдельных эпизодах, а в организации преступного сообщества.

В настоящее время в отношении 12 человек из группировки возбуждены уголовные дела. Из них 11 человек арестованы. Граждан обвиняют в 18 преступных инцидентах. Злоумышленники “работали” в Колпинском, Красносельском, Невском районах Санкт-Петербурга, а также в Волховском и Тосненском районах Ленобласти. Отмечается, что все фигуранты официально нигде не трудятся. Больше половины ранее были судимы.