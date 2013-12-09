Третья попытка задержания белорусского уклониста закончилась VR-пати для полицейского в Петербурге

Сотрудники антикафе помогли стражу порядка с настройкой очков, пока коллеги оформляли документы.

В антикафе на Казачьем переулке задержали молодого человека, которого разыскивает военкомат Белоруссии за уклонение от военной службы. Это уже третья попытка поимки "беглеца". Однако сам процесс задержания пошёл не по плану: пока одни полицейские оформляли бумаги, их коллега надел VR-очки и погрузился в виртуальный мир, сообщает 78.ru.

Как рассказал администратор заведения, камера наблюдения зафиксировала неожиданный момент: сотрудники антикафе даже помогали правоохранителю с техническими настройками VR-оборудования. На кадрах видно, что геймер в погонах крайне увлечён процессом.

Сам задержанный — студент, обучающийся в Петербурге. Его уже пытались поймать дважды, но безуспешно. В этот раз операция завершилась задержанием, однако не обошлось без курьёза. Как отреагировало руководство на такой подход к исполнению служебных обязанностей, пока не уточняется.

Ранее Piter.TV сообщал, что Росгвардейцы спасли свисавшего вниз головой из окна девятого этажа мужчину на улице Стойкости.

Фото: pxhere.com