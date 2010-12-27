В Петербурге должник на "Форд Фиесте" пытался скрыться от сотрудников полиции

Водитель неоднократно отказывался выйти из машины.

В понедельник, 10 июня, водитель автомобиля попытался скрыться от сотрудников ГИБДД, чтобы не отдавать свою машину из-за задолженности. Но в итоге ему это не удалось сделать. Историю погони рассказала пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

ДПС ГИБДД УМВД Адмиралтейского района Петербурга вместе со службой судебных приставов остановили "Форд Фиесту" на улице Розенштейна. За рулем был 53-летний мужчина. Суд постановил конфисковать его авто из-за непогашенной задолженности и поместить ее на специализированную стоянку на 60 дней. Но водитель оказался с этим не согласен и попытался скрыться.

Он неоднократно игнорировал просьбы сотрудников ДПС остановиться. Когда инспекторы настигли его в пробке, водитель начал движение и нанес травму сотруднику полиции.

Догнать нарушителя удалось на проспекта Маршала Жукова. Он отказывался выйти из салона, поэтому инспектору пришлось разбить стекло рукой.

Злоумышленника задержали и доставили в полицию. Там на него составили административный протокол по статье 19.3 КоАП РФ (неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции).

Ранее Piter.TV сообщил о задержании подозреваемого в разгроме редакции "Сноба".

Фото: pixabay.com