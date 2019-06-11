  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
11 июня, 13:03
273
Rybka123
Код вставки плеера

В Москве задержан подозреваемый в разгроме редакции "Сноба"

0 0

Журналисты обратились в полицию с заявлением о краже ноутбука за 90 тыс. руб. 

Правоохранительные органы Москвы задержали мужчину, подозреваемого в краже и погроме редакции журнала "Сноб". Об этом сообщает "АГН Москва", ссылаясь на ГУ МВД столицы.

О нападении на редакцию 10 июня в телеграм-канале сообщил главный редактор проекта  Ксения Чудинова. Журналисты обратились в полицию с заявлением о краже ноутбука за 90 тыс. руб. 

В ходе оперативно розыскных мероприятий сотрудники МВД задержали подозреваемого. Им оказался 24-летний житель ближнего зарубежья. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье "кража", ведется следствие.

Фото: t.me/snobru

 

Теги: гу мвд, сноб
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии