В Москве задержан подозреваемый в разгроме редакции "Сноба"

Журналисты обратились в полицию с заявлением о краже ноутбука за 90 тыс. руб.

Правоохранительные органы Москвы задержали мужчину, подозреваемого в краже и погроме редакции журнала "Сноб". Об этом сообщает "АГН Москва", ссылаясь на ГУ МВД столицы.

О нападении на редакцию 10 июня в телеграм-канале сообщил главный редактор проекта Ксения Чудинова. Журналисты обратились в полицию с заявлением о краже ноутбука за 90 тыс. руб.

В ходе оперативно розыскных мероприятий сотрудники МВД задержали подозреваемого. Им оказался 24-летний житель ближнего зарубежья. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье "кража", ведется следствие.

Фото: t.me/snobru