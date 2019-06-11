В Москве задержан подозреваемый в разгроме редакции "Сноба"

Правоохранительные органы Москвы задержали мужчину, подозреваемого в краже и погроме редакции журнала "Сноб". Об этом сообщает "АГН Москва", ссылаясь на ГУ МВД столицы.
О нападении на редакцию 10 июня в телеграм-канале сообщил главный редактор проекта Ксения Чудинова. Журналисты обратились в полицию с заявлением о краже ноутбука за 90 тыс. руб.
В ходе оперативно розыскных мероприятий сотрудники МВД задержали подозреваемого. Им оказался 24-летний житель ближнего зарубежья. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье "кража", ведется следствие.
Фото: t.me/snobru
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