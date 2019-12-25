В Петербурге раскрыта серия из 10 квартирных краж

Причастными к ней оказались два рецидивиста.

Петербургская полиция раскрыла целую серию квартирных краж: к ней оказались причастны двое рецидивистов, которые задержали в конце прошлого года. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД.

В 2020 году 38-летнего и 39-летнего мужчин поймали по подозрению в краже из квартиры на Гаванской улице, тогда злоумышленники обогатились чужим имуществом на 32 тысячи рублей. В ходе расследования выяснилось, что мужчины причастны еще к девяти квартирным кражам в разных районах города, причинив хозяевам жилищ ущерб на 200 тысяч рублей.

По всем фактам возбуждены уголовные дела, оба подозреваемых находятся под стражей.

Фото: рixabay