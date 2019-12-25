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Петербургские полицейские задержали пенсионера-лжеминёра
Сегодня, 11:50
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IRINA_CHALKINA

Петербургские полицейские задержали пенсионера-лжеминёра

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Возбуждено уголовное дело.

В пятницу, 7 февраля, стало известно о том, что петербургские полицейские задержали пенсионера-лжеминёра. Об этом сообщает пресс-служба главного управления МВД РФ по городу на Неве и Ленобласти.

Изветсно, что пожилой телефонный хулиган позвонил в полицию 4 февраля. Мужчина заявил, что о минировании одного из учреждений на набережной Обводного канала. В итоге полицейские выследили по звонку "минера". Им оказался 53-летний петербуржец. 

Пенсионера-лжеминёра задержали. Возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщали о том, что на Площади Восстания петербургское солнце сломало светофор.

Фото:pixabay

Теги: новости спб, общество
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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