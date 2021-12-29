В Петербурге поймали наркокурьера из Башкортостана, почти год бегающего от полиции

В марте 2021 года у него нашли пакетики с мефедроном массой 297 граммов.

В Красносельском районе Петербурга задержали 36-летнего уроженца Уфы, находящегося в федеральном розыске за хранение распространение наркотиков. Об этом стало известно Piter.TV.

Мужчину поймали 17 января у дома №3 на улице Генерала Кравченко. В марте 2021 года у него нашли пакетики с мефедроном массой 297 граммов. Наркокурьера отправили под домашний арест, однако он сбежал. Подозреваемый скрывался от правоохранителей почти год.

Ранее мы писали, что у водителя в Ломоносове нашли наркотики при осмотре авто.

Фото: Piter.TV