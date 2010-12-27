Петербуржец воровал деньги через железнодорожные билеты

Полиция поймала мужчину, который через хитрую схему получал оплаченные организациями железнодорожные билеты и сдавал их. Таким образом он присвоил около 110 тысяч рублей.

Транспортные полицейские УТ МВД по СЗФО поймали 39-летнего жителя Петербурга. Мужчину подозревают в использовании схемы мошенничества с использованием электронных железнодорожных билетов.

Житель Северной столицы трудился охранником по сопровождению контролеров. В течение нескольких месяцев он совершал хищения денежных средств у коммерческих фирм, торгующих билетами на поезда и самолеты. Через интернет он заказывал железнодорожные билеты, которые нужно оплачивать по факту получения. Операторам он сообщал недостоверный адрес и не дожидался курьера. Вместо этого обращался в универсальную финансовую систему и сверялся о номере зарегистрированных в системе и оплаченных организациями железнодорожных электронных билетов. Эти данные позволяли ему пойти на вокзал и забрать билет в кассе или автомате, а после сдать.

По данным пресс-служба УТ МВД России по СЗФО, общая сумма ущерба составила около 110 тысяч рублей. Сейчас заведено три уголовных дела о мошенничестве. Мужчине грозит до двух лет лишения свободы.