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В пятницу петербуржцам придется терпеть снег и дождь
Сегодня, 15:02
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Shdaria
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В пятницу петербуржцам придется терпеть снег и дождь

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В Петербурге ожидается снег, дождь и гололедица.

По мнформации синоптиков, в Петербурге в пятницу, 15 декабря температура воздуха будет ближе к нулевой. В этот же день ожидаются осадки в виде мокрого снега и дождя.

Северо-Западное управление Росгидромета сообщает, что в Северной столице утром и днем ожидается мокрый снег. Во второй половине дня в некоторых частях города пойдет дождь. 

В ночь на 15 декабря температура воздуха может опустится до -4 градусов. Днем воздух прогреется до +2 градусов. Также водителей предупреждают, что на дорогах появится гололедица.

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Категории: Картина дня Лента новостей Новости СПб

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