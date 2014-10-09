В Петербурге похоронили старшего прапорщика Артёма Панова

Смольный сообщил еще об одном погибшем военном из Петербурга в ходе спецоперации на Украине.
В Северной столице простились со старшим прапорщиком Артемом Пановым. Он был похоронен на кладбище в посёлке Старо-Паново. Губернатор Петербурга выразил близким и сослуживцам погибшего свои соболезнования. По словам Александра Беглова, мужчина пожертвовал собой "ради жизни мирных людей".
Панова посмертно наградили орденом Мужества.
Редакция Piter.tv выражает соболезнования родственникам Артема Панова.
Фото: Pexels
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