В Петербурге похоронили старшего прапорщика Артёма Панова

Военного посмертно наградили орденом Мужества.

Смольный сообщил еще об одном погибшем военном из Петербурга в ходе спецоперации на Украине.

В Северной столице простились со старшим прапорщиком Артемом Пановым. Он был похоронен на кладбище в посёлке Старо-Паново. Губернатор Петербурга выразил близким и сослуживцам погибшего свои соболезнования. По словам Александра Беглова, мужчина пожертвовал собой "ради жизни мирных людей".

Панова посмертно наградили орденом Мужества.

Редакция Piter.tv выражает соболезнования родственникам Артема Панова.

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