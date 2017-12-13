Суд дал похитителям предпринимательницы условные сроки

Трое затащили девушку в машину и угрожали убийством.

22 февраля Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга на открытом судебном заседании огласил приговор троим подсудимым, которые похитили девушку. Бизнесвумен возили по городу и требовали отдать долю в фирме.

По информации объединенной пресс-службы судов города инцидент произошел в феврале 2016 года. Трое местных жителей похитили 37-летнюю владелицу фирмы по ремонту ООО "Центр Сарвис" на Московском вокзале. Потерпевшую возили по городу и угрожали убийством и применяли физическую силу. Под натиском трех злоумышленников женщина дала свое согласие, которое вскоре оформили у нотариуса.

Суд признал похитителей виновными по статьям "Похищение" и "Вымогательство". "Идейному вдохновителю" назначили наказание в виде 6 лет, условно, с испытательным сроком 3 года. Сообщники получили по 5 лет, условно, с испытательными сроками 2 года и 3 года.