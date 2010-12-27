В метро Петербурга назвали самое "ленинское" место

Самым "ленинским" местом стал памятник Ленину на площади Ленина у станции метро «Площадь Ленина»

Петербургский метрополитен рассказал, где в городе искать самое "ленинское" место. Подробности были опубликованы в телеграм-канале "Метро.Повседневности".

В организации напомнили, что первая очередь Ленинградского метрополитена была открыта 15 ноября 1955. За день до этого Указом Президиума Верховного Совета СССР Ленинградскому метрополитену присвоили имя Владимира Ильича Ленина.

Через три года, 1 июня 1958 года, в эксплуатацию был введен новый участок Кировско-Выборгской линии до станции "Площадь Ленина". А еще позднее, 7 января 1971, метрополитен наградили орденом Ленина.

Таким образом, друзья, самым "ленинским" местом стал памятник Ленину на площади Ленина у станции метро "Площадь Ленина" Ленинградского метрополитена имени В. И. Ленина, Ордена Ленина" - сообщили в подземке

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