В Петербурге подвели итоги первого конкурса на лучшее новогоднее оформление городских дворов

Всего в конкурсе было три номинации.

В среду, 12 января, стали известны итоги конкурса на лучшее новогоднее оформление городских дворов Петербурга. Об этом сообщили в пресс-службе администрации губернатора Петербурга.

В конкурсе приняли участие представители управляющих компаний, товариществ собственников жилья и жилищно-строительных кооперативов.

В номинации "Лучшее новогоднее оформление придомовой территории" победителем стало ООО "ЖКС № 1 Фрунзенского района", украсившее у дома 52 по Белградской улице. Отмечается, что Большой популярностью у детей во время новогодних каникул пользовалась аллея из светящихся новогодних рукавичек.

В номинации "Лучшее новогоднее оформление фасада многоквартирного дома" победу одержало ООО "ЖКС № 1 Выборгского района". Фасад дома 42, корп. 1 по улице Луначарского украсили работники управляющей организации.

Диплом за "Лучшее новогоднее оформление балкона многоквартирного дома" получил ООО "ЖКС г. Ломоносова". Почетной награды общество удостоилось за оформление балконов в доме 36 по Александровской улице – их украсили сияющими звездами и синими огоньками.

Ранее в Выборге объявили итоги конкурса на праздничное оформление бизнес-объектов. Победители конкурса разделят между собой призовой фонд в размере 200 тысяч рублей.

Фото: предоставленно организаторами конкурса

