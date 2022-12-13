В Петербурге подросток развел 93-летнюю пенсионерку на 1,3 млн рублей

Юноша представился сотрудником полиции и сообщил пенсионерке, что ее дочь стала виновницей ДТП. За "помощь" в решении вопроса он попросил крупную сумму.

В Петербурге злоумышленник обманул 93-летнюю пенсионерку на 1,3 млн рублей. Пострадавшая обратилась в полицию 12 января.

По информации Piter.tv, мошенник позвонил пожилой женщине на телефон и рассказал, что ее дочь стала виновницей ДТП. Мужчина представился сотрудником полиции. За "помощь" в решении вопроса он попросил крупную сумму. Пенсионерка согласилась. Доверчивая женщина передала курьеру от лжеследователя 1 млн 358 тысяч рублей.

Обманутая жительница Петербурга обратилась в полицию. Правоохранители завели уголовное дело. Сумма ущерба составила 1 млн 358 тысяч рублей.

Полицейские задержали подозреваемого. Им оказался 18-летний безработный юноша. Его отпустили под обязательство о явке.

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Фото: Piter.tv