В квартире на Кима умерла малышка

В Василеостровском районе скончалась маленькая девочка. Трагедия произошла в квартире на проспекте Кима.
По информации Piter.tv, шестимесячная малышка умерла без видимых причин. Ситуацией занимаются правоохранители.
Известно, что семья состоит на учёте в подразделении по делам несовершеннолетних.
Труп ребенка направили в морг для установления причины смерти. Сейчас следователи устанавливают обстоятельства случившегося.
Ранее на Piter.tv: школьник на улице Маршала Захарова умер от отравления химическим веществом.
Фото: Pxhere
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