В квартире на Кима умерла малышка

Ребенку было всего 6 месяцев.

В Василеостровском районе скончалась маленькая девочка. Трагедия произошла в квартире на проспекте Кима.

По информации Piter.tv, шестимесячная малышка умерла без видимых причин. Ситуацией занимаются правоохранители.

Известно, что семья состоит на учёте в подразделении по делам несовершеннолетних.

Труп ребенка направили в морг для установления причины смерти. Сейчас следователи устанавливают обстоятельства случившегося.

Ранее на Piter.tv: школьник на улице Маршала Захарова умер от отравления химическим веществом.

Фото: Pxhere