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В квартире на Кима умерла малышка
Сегодня, 10:48
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В квартире на Кима умерла малышка

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Ребенку было всего 6 месяцев.

В Василеостровском районе скончалась маленькая девочка. Трагедия произошла в квартире на проспекте Кима. 

По информации Piter.tv, шестимесячная малышка умерла без видимых причин. Ситуацией занимаются правоохранители. 

Известно, что семья состоит на учёте в подразделении по делам несовершеннолетних.

Труп ребенка направили в морг для установления причины смерти. Сейчас следователи устанавливают обстоятельства случившегося.

Ранее на Piter.tv: школьник на улице Маршала Захарова умер от отравления химическим веществом.

Фото: Pxhere

Теги: полиция, проспект кима, скончался младенец, умер ребенок
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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