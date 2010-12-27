На Костюшко подросток подвергся сексуальному насилию

Причем насильник всего на 2 года старше потерпевшего.

В ГСУ СК РФ по Петербургу расследуют дело о сексуальном насилии над подростком в Московском районе. Об этом сообщает "Фонтанка.ру".

В среду, 22 августа, поздно вечером, в полицию обратилась 42-летняя женщина. Она заявила, что над ее 12-летним сыном в 2017 году было совершено сексуальное насилие. Узнала она об этом только в среду и не стала откладывать до утра поход в 51 отдел полиции.

Потерпевший мальчик назвал имя обидчика. Им оказался юноша, который старше своей жертвы всего на несколько лет. Инцидент произошел в "заброшке" на улице Костюшко.

Ранее пожилой петербуржец надругался над трехлетней дочерью.

Фото: Piter.tv