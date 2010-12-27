В Петербурге подписали крупнейший в городе договор о проектном финансировании

Контракт предполагает сумму в 30 миллиардов рублей, распределенных между двумя возводящимися жилыми комплексами.

Компания "Главстрой Санкт-Петербург" и Газпромбанк подписали крупнейший в городе договор проектного финансирования жилищного строительства с использованием эскроу-счетов. Об этом сообщается на официальном сайте компании.

Сумма контракта составила 30 миллиардов рублей, средства пойдут на строительство ЖК "Северная долина" и ЖК "Юнтолово". Первая выдача уже осуществилась в начале ноября.

Как сообщается в компании, выделенные деньги потратят на возведение 29 жилых домов комфорт-класса общей площадью 440 тыс. кв. м для ЖК "Северная долина". Проект для ЖК "Юнтолово" в Приморском районе предполагает строительство девяти корпусов общей площадью ‪187 840‬ кв. м и прилегающей территории вместе с транспортной инфраструктурой.

Жилье обоих комплексов будут продавать через эскроу-счета в упомянутом банке, он взялся за эскроу-операции одним из первых. Отмечается, что партнеры готовятся к подписанию еще одного кредитного договора для продолжения строительства комплексов.

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Фото: Piter.TV