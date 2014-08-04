За три года объем строящегося жилья в Петербурге и области сократился почти на 50%

Эксперты считают, что причина спада кроется в переходе на проектное финансирование и эскроу-счета.

Объем строящейся жилой недвижимости Петербурга и области на начало мая 2020 года составил 11,6 млн квадратных метров. В 2019 году этот показатель был на 43% больше, сообщают в отчёте консалтинговой компании Nikoliers.

Как рассказали аналитики, за три года объем строящегося жилья в городе сократился на 41% — до 8,6 млн квадратных метров. В Ленобласти падение составило 49% — до 3,03 млн квадратных метров. Эксперты считают, что причина спада кроется в переходе на проектное финансирование и эскроу-счета. Помимо этого, повлияла и экономическая неопределенность, рост цен на стройматериалы и рабочую силу.

Ранее мы писали, что Петербург запросил кредит на строительство метро в размере 8 млрд рублей. Деньги выделят для завершения строительства "Путиловской" и "Горного института" в 2024 году.

Фото: Piter.tv

