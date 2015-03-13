На строительство ЖК на севере Петербурга банк предоставит 791 млн рублей

Так, в Выборгском районе "Наследие" возведет двухсекционный дом высотой 10 этажей.

Стало известно, что в Петербурге для компании "Наследие" банк "ДОМ.РФ" дал кредит в размере 791 млн рублей для строительства жилого комплекса на севере Петербурга. Об этом 1 октября, в пятницу, сообщили в пресс-службе кредитного учреждения.

Так, в Выборгском районе "Наследие" возведет двухсекционный дом высотой 10 этажей. Здание рассчитано на 66 квартир, общая площадь объекта составит 8,8 тысячи "квадратов". Его планируют сдать в эксплуатацию в начале 2023 года.

В Петербурге почти 60% жилья строится с использованием проектного финансирования, согласно данным банка. Отметим, что всего в регионе возводится 9,805 миллиона квадратных метров жилья.

Ранее Piter.tv сообщал, что Сбербанк финансирует строительство 3 млн квадратных метров жилья в СЗФО.

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