Сбербанк финансирует строительство 3 млн квадратных метров жилья в СЗФО

Большая часть жилой недвижимости строится в Петербурге и Ленобласти.

При участии кредитных средств Сбербанка в СЗФО строится более 3 млн квадратных метров жилья. 2/3 из них приходится на Петербург и Ленобласть. Об этом сообщила пресс-служба банка.

С начала года одобрение от Северо-Западного банка ПАО Сбербанк получили проекты на общую сумму 110 млрд рублей. Объем выданных средств в первом полугодии текущего года почти в три раза превысил показатели первых шести месяцев прошлого года и составил 26 млрд рублей.

Портфель Северо-Западного банка ПАО Сбербанк по финансированию жилой недвижимости за полгода вырос до 116 млрд рублей. Более 90% вложено в строящиеся объекты Петербурга и Ленобласти.

Число проектов со счетами эскроу за шесть месяцев текущего года выросло на 60% по сравнению с ранее заключенными на начало года. В СЗФО в банке открыто более 25 тысяч эскроу-счетов. Количество завершенных проектов с раскрытием эскроу-счетов в регионе составило 19, из них четыре в Петербурге и Ленобласти.

Спрос на проектное финансирование и сделки приобретения земли под будущую застройку остается высоким в регионе. В поддержку девелоперов с 1 июля мы приняли решение не выдвигать требования к размеру собственного участия в отношении надежных застройщиков Петербурга, Ленобласти и Калининграда. Также мы предлагаем заемщикам самостоятельно выбирать тип ставки: фиксированная или плавающая. Сбер регулярно расширяет продуктовую линейку для застройщиков чтобы удовлетворить растущие потребности участников рынка. Например, в портфеле СК "Сбербанк страхование" растет количество застрахованных строящихся объектов региона". Виктор Алонсо, председатель Северо-Западного банка ПАО Сбербанк

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