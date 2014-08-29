В Петербурге подожгли творческий подвал художника Нельсона во время его работы

Художник спасся через огонь после поджога подвала в центре Петербурга.

В Санкт-Петербурге совершен поджог творческого подвала художника Нельсона. Инцидент произошел, когда он находился внутри помещения. Художник сообщил, что услышал характерный треск огня, сидя у монитора.

По словам Нельсона, выход из подвала оказался полностью отрезан огнем, и ему пришлось прорываться через пламя, так как других путей эвакуации не было. Огонь уничтожил входную часть, однако не проник внутрь основного помещения, передает МК в Питере.

В подвале оставалась собака художника, однако животное не пострадало. Сразу после пожара соседи начали помогать разбирать разрушенную часть входа и устранять последствия происшествия.

По предварительной оценке, для поджога использовали около 20 литров бензина. Такой объем, по мнению специалистов, указывает на умышленный характер преступления. Художник заявил, что подозревает в случившемся знакомого, которого он описал как "мажорика с деньгами". По словам Нельсона, этот человек ранее уже пытался устроить поджог, заявив впоследствии, что не желал никому смерти.

Полиция начала расследование.

Фото: Piter.TV