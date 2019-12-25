В Петербурге подъем заболеваемости ковидом близится к экватору

Обычно подъем длится три–четыре недели, сейчас идет вторая.

В минувшее воскресенье в Петербурге выявили 3,78 тыс. заболевших ковидом. За неделю их число выросло на треть. Врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко в беседе с "Невскими новостями" рассказал о том, как будет развиваться эпидситуация.

По словам Онищенко, на увеличение числа заражений влияет пора отпусков и грядущее начало учебного года. Он добавил, что обычно подъем длится три–четыре недели, сейчас идет вторая.

Период ревакцинации от ковида для многих горожан может совпасть с прививочной кампанией против гриппа, эпидемиолог советует не тянуть и принять сразу две вакцины. Геннадий Онищенко отметил, что усугубить эпидемиологическую обстановку в Северной столице может похолодание во второй половине августа. Что касается госпитализации, то сейчас это в основном крайняя мера.

Фото: Piter.tv

