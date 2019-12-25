В Петербурге почтили память героев 6-й роты Псковской дивизии ВДВ

84 военных погибли в Аргунском ущелье.

Накануне, 1 марта, в Петербурге прошла торжественно-траурная церемония, посвященная подвигу российских солдат, которые в 2000 году остановили отряд боевиков в Аргунском ущелье, превосходящий по численности в 20 раз. К мемориалу в парке Боевого Братства пришли участники и возложили цветы, а также почтили их память минутой молчания, сообщили в пресс-службе администрации Невского района.

Напомним, 1 марта 2000 года в Аргунском ущелье в Чечне российские военнослужащие шестой роты второго батальона 104-го гвардейского полка 76-й дивизии ВДВ приняли неравный бой с боевиками. В тот день противник понес большие потери – до 400 человек. 22 десантника получили звание Героя Росси, из которых 21 – посмертно, 68 бойцов были награждены орденами Мужества, из которых 63 – посмертно.

Памятник бойцам открыли в парке Боевого Братства в 2015 году, бюсты героев, которые принимали участие в сражении, появились в парке в 2020 году.

Фото: Смольный (2020 год)